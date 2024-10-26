Üye Girişi
Haberler

İrlanda'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçundan Müebbet Hapis Cezası

İrlanda'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçundan Müebbet Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'da Alexander McCartney, 12 yaşında bir kız çocuğunun intiharına neden olan cinsel istismar suçlarından ötürü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çevrimiçi şantaj ile 3 bin 500 çocuğu istismar ettiği belirtildi.

İRLANDA'da Alexander McCartney (26), çocuklara yönelik cinsel istismar ve 12 yaşında bir kız çocuğunun intihar etmesiyle cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alexander McCartney, çevrimiçi ortamda çocuklara şantaj uygulayarak cinsel istismar suçundan suçlu bulundu. McCartney 50'den fazla şantaj suçu da dahil olmak üzere 185 suçlamayı kabul etti. Polis tarafından evine yapılan aramada 60'tan fazla elektronik cihazda binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundu. Mahkeme belgelerinde yer alan verile göre Alexander McCartney dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin 500 çocuğu şantaj yoluyla istismar etti. 2018'de ABD'de yaşayan 12 yaşında bir kızı şantaj yoluyla tehdit eden McCartney, mağdurun intihar etmesinden dolayı cinayetten de suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Sağlık Güncel Çocuk Hukuk Suç

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli açıklama yapıyor

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli açıklama yapıyor

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.