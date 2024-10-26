İrlanda'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçundan Müebbet Hapis Cezası

İRLANDA'da Alexander McCartney (26), çocuklara yönelik cinsel istismar ve 12 yaşında bir kız çocuğunun intihar etmesiyle cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alexander McCartney, çevrimiçi ortamda çocuklara şantaj uygulayarak cinsel istismar suçundan suçlu bulundu. McCartney 50'den fazla şantaj suçu da dahil olmak üzere 185 suçlamayı kabul etti. Polis tarafından evine yapılan aramada 60'tan fazla elektronik cihazda binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundu. Mahkeme belgelerinde yer alan verile göre Alexander McCartney dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin 500 çocuğu şantaj yoluyla istismar etti. 2018'de ABD'de yaşayan 12 yaşında bir kızı şantaj yoluyla tehdit eden McCartney, mağdurun intihar etmesinden dolayı cinayetten de suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.