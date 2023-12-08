İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak Gazze ile ilgili karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacaklarını duyurdu. Konseyde acil insani ateşkes, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapılacak.

İrlanda, BM Güvenlik Konseyinde Gazze ile ilgili karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacak

İrlanda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze ile ilgili bugün oylanacak karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacak.

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, X sosyal medya platformundaki paylaşımında ülkesinin, Konseyin oylayacağı Gazze ile ilgili karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacağını duyurdu.

Martin, Konseye acil insani ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka riayet edilmesi, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve acil insani yardım erişimi konularında harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, yeni karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek BM Güvenlik Konseyine Gazze'deki durum hakkında mektup göndermesinin ardından Konsey, yeni karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulacak karar tasarısında en önemli husus, "acil insani ateşkes" talebi olarak ön plana çıkıyor.

Konseyde bugün oylamaya sunulması beklenen karar tasarısında Gazze Şeridi ve Filistin halkının "korkunç durumuna" işaret edilirken tüm taraflara özellikle sivillerin korunması bağlamında uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuluyor.

Karar tasarısında BM Genel Sekreteri'nin "acil ve sürekli" Konseyi bilgilendirmesi talep ediliyor.