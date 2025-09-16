İrlanda Başbakanı Martin: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun raporuna işaret ederek, "BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık. İsrail hükümeti yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

Martin, partisinin Douglas'taki etkinliği çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporunu değerlendirdi.

Gazze'de çok açık şekilde soykırım yapıldığını söyleyen Martin, "Bu çok ciddi raporun gerçeklere dayanması ve kapsayıcı olmasından memnuniyet duyuyorum. Raporu hazırlayan komisyonun başı Ruanda soykırımına ilişkin raporu da hazırlayan ekipte yer almıştı. Bu nedenle kimse onların vardığı yargıyı sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.

Martin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 5 soykırım kriterinden 4'ünü içerdiğini belirterek, "Hepimiz buna şahidiz. Gazze'deki tüm binalar yıkıldı. Rapor, tüm konutların yüzde 90'ının yıkıldığını, eğitim kurumlarının yıkıldığını, sağlık altyapısının ve üreme sağlığı tesislerinin yok edildiğini gösteriyor. Bu, yeni doğumlara saldırdığınız anlamına geliyor." diye konuştu.

Dünyaya, "Bu kanı ve sivil katliamını durdurun." diye seslenen Martin, "BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık. İsrail hükümeti yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacak." vurgusunu yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Gazze yanıyor" ifadelerine değinen Martin, "İsrail hükümetinin davranışlarını nasıl bir zihin yönlendiriyor?" diye sordu.

Martin, ABD ve Avrupa'nın Gazze'de akan kanı durdurmak için sesini yükseltmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.