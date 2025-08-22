İrlanda Başbakanı Martin'den İsrail'in Gazze'ye Yönelik Eleştirileri

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kıtlığın tamamen öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu, İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzemelere engelsiz ve acil erişim sağlama konusunda mutlak yükümlülüğü olduğunu bildirdi.

Martin, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığı doğrulayan raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

IPC'nin Gazze'deki kıtlığı teyidinin ardından İsrail'in insani yardım, tıbbi ve gıda malzemelerine engelsiz ve acil erişim sağlamada mutlak yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Martin, "Gazze'deki kıtlık hem tamamen öngörülebilir hem de önlenebilir bir durumdu." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, bu durumun "tamamen insan yapımı" ve "felaket niteliğinde" olduğuna işaret edildiğini belirten Martin, "İsrail, Gazze kentine yönelik saldırılarını ve bombardımanını durdurmalı. Sivil halktan yiyecek ve suyun esirgenmesi, Gazze halkının topluca cezalandırılması ve savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda, 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.