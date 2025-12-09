Haberler

İrlanda Başbakanı Martin'den, dondurulan Rus mallarının Ukrayna için kullanılmasına destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın yeniden inşası ve acil ihtiyaçları için kullanılmasını desteklediklerini açıkladı. Martin, Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya askeri destek ve Rusya'ya yapılan baskının önemine vurgu yaptı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması fikrini desteklediklerini söyledi.

Martin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Dublin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Ukrayna'ya askeri ve finansal desteği artırma konusunu ele aldıklarını aktaran Martin, "İkimiz de Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve bir an önce adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Martin, Ukrayna'nın da benzeri bir istekte olmasına rağmen Rusya için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirterek, "Rusya, binlerce dron ve füzeyle Ukraynalı sivilleri öldürüyor, kritik altyapıya zarar veriyor. Ayrıca AB üyelerinin hava sahalarını pervasızca ihlal etmesi, Avrupa güvenliğini ve bölgesel istikrarını da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin Ukrayna'ya askeri destek verirken, Rusya'ya da gerekli baskıyı yapmasının önemine işaret eden Martin, "İrlanda, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın yeniden inşası ile acil savunma ve bütçe ihtiyaçları için kullanılmasını destekliyor. İrlanda, Başkan Costa ve diğer üye ülkelerle bir anlaşma ve sürdürülebilir çözüme ulaşılması için çalışmayı sürdürecek." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliğinin önemli bir güvenlik garantisi olduğunun altını çizen Martin, ikili görüşmede, AB'nin askeri anlamda hazırlığının, Orta Doğu'daki gelişmelerin, Gazze'de barış planının ve AB'nin gelecek bütçesinin ele alındığını da bildirdi.

Martin, görüşmede AB'nin rekabet gücünün de masaya yatırıldığına değinerek, "Bu, ekonomik güvenliğimizi artırmanın en önemli yoludur. Aynı zamanda İrlanda'nın gelecek yılın ikinci yarısında devralacağı dönem başkanlığında önceliği olacaktır." dedi.

Gelecek yıl kasımda İrlanda'da Avrupa Siyasi Topluluğu ve Avrupa Konseyi toplantısının yapılacağını hatırlatan Martin, bu toplantılara 50'nin üzerinde Avrupalı liderin katılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title