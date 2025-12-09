İrlanda Başbakanı Martin'den, dondurulan Rus mallarının Ukrayna için kullanılmasına destek

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması fikrini desteklediklerini söyledi.

Martin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Dublin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Ukrayna'ya askeri ve finansal desteği artırma konusunu ele aldıklarını aktaran Martin, "İkimiz de Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve bir an önce adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Martin, Ukrayna'nın da benzeri bir istekte olmasına rağmen Rusya için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirterek, "Rusya, binlerce dron ve füzeyle Ukraynalı sivilleri öldürüyor, kritik altyapıya zarar veriyor. Ayrıca AB üyelerinin hava sahalarını pervasızca ihlal etmesi, Avrupa güvenliğini ve bölgesel istikrarını da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin Ukrayna'ya askeri destek verirken, Rusya'ya da gerekli baskıyı yapmasının önemine işaret eden Martin, "İrlanda, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın yeniden inşası ile acil savunma ve bütçe ihtiyaçları için kullanılmasını destekliyor. İrlanda, Başkan Costa ve diğer üye ülkelerle bir anlaşma ve sürdürülebilir çözüme ulaşılması için çalışmayı sürdürecek." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliğinin önemli bir güvenlik garantisi olduğunun altını çizen Martin, ikili görüşmede, AB'nin askeri anlamda hazırlığının, Orta Doğu'daki gelişmelerin, Gazze'de barış planının ve AB'nin gelecek bütçesinin ele alındığını da bildirdi.

Martin, görüşmede AB'nin rekabet gücünün de masaya yatırıldığına değinerek, "Bu, ekonomik güvenliğimizi artırmanın en önemli yoludur. Aynı zamanda İrlanda'nın gelecek yılın ikinci yarısında devralacağı dönem başkanlığında önceliği olacaktır." dedi.

Gelecek yıl kasımda İrlanda'da Avrupa Siyasi Topluluğu ve Avrupa Konseyi toplantısının yapılacağını hatırlatan Martin, bu toplantılara 50'nin üzerinde Avrupalı liderin katılacağını sözlerine ekledi.