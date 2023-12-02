İrlanda Başbakanı Kayıp Zarar Fonu'na 25 Milyon Avro Katkıda Bulunacak

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, iklim krizinin gelişmekte olan ülkelerde yarattığı hasarı tazmin etmek için oluşturulan Kayıp Zarar Fonu'na 25 milyon avro katkıda bulunacaklarını belirtti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, iklim krizinin gelişmekte olan ülkelerde yarattığı hasarı tazmin etmek için oluşturulan Kayıp Zarar Fonu'na 25 milyon avro katkıda bulunacaklarını belirtti.

Varadkar, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) yaptığı konuşmada, ülkesinin 2024 ve 2025'te Kayıp Zarar Fonu'na 25 milyon avro katkı sağlayacağını duyurdu.

İrlanda'nın uluslararası iklim finansmanına katkısını 2025'e kadar ikiye katlayarak yılda en az 225 milyon avroya çıkaracağının altını çizen Varadkar, ülkesinin bu yıl ise yaklaşık 150 milyon avro katkıda bulunacağını söyledi.

Varadkar, ayrıca ülkesinin 2025'ten sonra daha fazla katkıda bulunacağını taahhüt etti.

Öte yandan, Varadkar, İrlanda'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yarıya indirmeye ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Kayıp Zarar Fonu nasıl çalışacak?

COP28 ilk günündeki müzakerelerde taraflar, Kayıp Zarar Fonu'nun kurularak operasyonel hale getirilmesi ve fonun taban çizgisinin 2030 itibarıyla yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı.

UNFCCC'nin Kayıp Zarar Fonu müzakerelerine ilişkin metnine göre, Dünya Bankası dört yıllık bir süre için fonun geçici ev sahibi olacak.

Fona katkı "gönüllülük esasına dayalı" olarak sağlanacak. Gelişmiş ülkelerden daha fazla katkı beklenirken, gelişmekte olan ülkelerin fona doğrudan erişimi olacak.

Fon, karar alma mekanizması olan 26 üyeli bir kurul tarafından yönetilecek ve denetlenecek.