İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris'ten Küresel Sumud Filosu Açıklaması

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili, "Filodakilerin güvenliği ve esenliği uluslararası toplum için bir öncelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Harris, Küresel Sumud Filosu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu ve gece boyunca durum hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

"Filodakilerin güvenliği ve esenliği uluslararası toplum için bir öncelik olmalıdır." ifadelerini kullanan Harris, Dışişleri Bakanlığının filodakilerle doğrudan temas halinde olduğunu ve İrlanda vatandaşları için konsolosluk desteği sağlanacağını kaydetti.

Harris, filoya yönelik saldırıyı "kabul edilemez" olarak niteleyerek, "Uluslararası hukukun neye izin verdiği ve vermediği bellidir. Sivilleri ya da insani yardım filosunu hedef alan herhangi bir faaliyet açıkça uluslararası hukukun ihlalidir." açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Harris, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi muhataplarıyla konuyu ele alan bir görüşme yaptığını belirtti.

Harris, "Endişelerimizi Tel Aviv'e ortak bir şekilde dile getirmeyi, filodaki herkesin güvenliği ile esenliğinin sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldık. Ayrıca bu konuyu, BM'de İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak toplantısındaki konuşmamda da açıkça gündeme getirmeyi planlıyorum." görüşünü paylaştı.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.