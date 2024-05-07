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İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kabul edilemez buldu

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İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, işgalin feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, Refah'ın işgalinin feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Martin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi kesinlikle kabul edilemez. Gazze, kıtlığın pençesinde ve geçiş, artık hayati önem taşıyan insani yardımlara kapalı." ifadelerini kullandı.

Refah'ın işgalinin feci sonuçlara yol açacağına işaret eden Martin, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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