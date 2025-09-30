İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris'ten Trump'ın Gazze Planına Destek

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının iki devletli çözümü hayata geçirmeye katkı sunacağını belirtti.

Harris, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Birçok Arap ülkesinin Trump'la işbirliği yaparak geleceğe dönük bir yol bulmak için çaba gösterdiğine işaret eden Harris, "Artık silahların susması, esirlerin salıverilmesi ve acil ihtiyaç olan insani yardımların Gazze'ye girmesi için bir şans var. İki devletli çözüm, İsrailli ve Filistinliler için barış ve güvenlik sunuyor. Bu plan, iki devletli çözümü gerçekleştirmeye katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Harris, İsrail'in Gazze saldırılarının uzun süredir acıya ve ölüme sebep olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin bu plana desteğini memnuniyetle karşılıyorum. Hamas'ı bu teklifi kabul etmeye çağırıyorum. Şimdi herkesin kalıcı barışı getirmek için tüm etkisini kullanma zamanı."