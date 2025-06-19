İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, İsrail-Iran Çatışmalarını Görüştü

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İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in İran'a saldırıları ve Gazze'deki durumu ele aldı. Gerginliğin azaltılması ve diplomasiye ihtiyaç vurgulandı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ele alındı.

Harris, X hesabından yaptığı paylaşımda, Safedi ve Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda derhal gerginliğin azaltılması ve diplomasiye duyulan ihtiyacın gündeme geldiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Harris, "İran ve İsrail'in uçurumun kenarından geri adım atması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dikkatlerin Gazze'de devam eden dehşetten uzaklaştırılmasına izin veremeyiz"

Harris, görüşmede ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'daki içler acısı duruma odaklanmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mevkidaşlarıyla mutabık kaldıklarını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Harris, İsrail ile İran arasında büyüyen krizin dikkatleri Gazze'de devam eden dehşetten uzaklaştırmasına izin veremeyeceklerini dile getirdi. ?????????????????????

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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