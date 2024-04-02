İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki saldırı, acil ateşkesin önemini gösteriyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesine ilişkin "Bu, sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Martin, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında WCK çalışanlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

"Gazze halkına hayati destek veren insani yardım çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesi karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullanan Martin, "Bu, sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.