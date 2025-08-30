İrlanda Başbakan Yardımcısı: Avrupa'nın İsrail'e Karşı Hareket Etmesi Şart

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Avrupa İsrail'e karşı ortak adım atmadığı takdirde benzer düşüncedeki ülkelerin bir araya gelerek bu konuyu ele alabileceklerini bildirdi.

Harris, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı.

"Şunu açıkça söylemeliyim: Gazze'de devam eden korkunç soykırımın sürdüğü bir ortamda artık kınama cümleleri yeterli değil." ifadesini kullanan Harris, Gazze'de yiyecek arayan çaresiz insanlar, kıtlık manzaraları ve artan askeri saldırı görüntülerinin şok edici olduğunun altını çizdi.

Harris, "Acil bir ateşkese, cenazeleri de olsa esirlerin koşulsuz salıverilmesine ve engelsiz şekilde insani yardımlara izin verilmesine ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

AB'nin hemen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Harris, şunları kaydetti:

"İsrail'in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini ihlal eden eylemlerine karşı AB'nin somut önlemler alarak hemen harekete geçmesi son derece önemlidir. Ateşkesi sağlamak ve kıtlığı sona erdirmek için baskıyı en üst düzeye çıkarmalıyız. Avrupa düzeyinde çok sayıda çalışma yapıldı ve 10 potansiyel önlem belirlendi. Artık Avrupa'nın harekete geçme zamanı. Bugün Kopenhag'da yapılacak toplantıya İrlanda halkı adına götürdüğüm mesaj da budur."

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, Avrupa'nın kendi güvenilirliğini koruması için İsrail'e karşı birlikte ve somut adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer Avrupa birlikte hareket etmeyi reddederse benzer düşünceye sahip ülkelerin bir araya gelip hangi adımı atacaklarını ele alacakları bir ortama ihtiyaç duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapmamız gereken şey, Netanyahu hükümetinin çocukları öldürmesini durdurmak"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan da yaptığı video paylaşımında Harris, "AB, İsrail'e karşı ortak hareket edip yaptırım uygulamayacaksa ne zaman uygulayacak? Daha ne olması gerekiyor? Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Harris, çocukların açlıktan güçleri kalmadığı için ağlayamadıklarını belirterek, "Uluslararası örgütler, Gazze'de bir kıtlık olduğunu söyledi. Bir soykırım yaşanıyor. Artık 'Ateşkes istiyorum.' demek ve eylemleri kınamak yeterli değil." açıklamasını yaptı.

"Yapmamız gereken şey, Netanyahu hükümetinin çocukları ve sivilleri öldürmesini durdurmak." diyen Harris, AB vatandaşlarının Birliğin İsrail'e karşı yeterli adım atmaması nedeniyle mutsuz olduklarını kaydetti.

Harris, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri korumak için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.