Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel - Haberler

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

AA - Süha Gür - Güncel
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, hak ederek derbi galibiyetine imza attıklarını söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, hak ederek derbi galibiyetine imza attıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-0 galip geldikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Her şeyi yaptık, hak eden taraf bizdik ve sonucunda galip geldik. Çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. Galatasaray'da oynayanın da Fenerbahçe'ye olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz." ifadelerini kullandı.

Ligin kalan maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren İrfan Can, şunları kaydetti:

"İsmail hoca, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri ve etkisi oluyor. İkili ilişkileri iyi. Kulüpte maç videoları izleyip bize taktik antrenman yaptırıyor, onun da payı var. Taraftarımızın benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bugün alkışladılar, yarın ıslıklarlar önemli değil, ben onların yüzünü güldürmek istiyorum."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İrfan Can Kahveci - Osayi-Samuel

AA / Süha Gür - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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