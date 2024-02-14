IRENA Genel Direktör Yardımcısı: Çin, Yenilenebilir Enerjide Lider Rol Oynuyor

(hang Cheng)

Martina Fuchs

DUBAİ, 14 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktör Yardımcısı Gauri Singh, dünyanın yenilenebilir enerjilere haklı geçişinde Çin'in lider rol oynadığını söyledi.

Dubai'de devam etmekte olan Dünya Hükümetler Zirvesi esnasında Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin yenilenebilir enerji alanında her zaman önemli bir rol oynadı" diyen Singh, 10 Şubat'ta başlayan Ay Yeni Yılı münasebetiyle Çin halkına tebriklerini iletti.

Singh, "Ejderha Yılı cesaret, canlılık ve tutku ruhunu temsil ediyor. Hepimiz ortak geleceğimize ve gezegenin geleceğine bakışımızda tutkulu olmalıyız" dedi.

169 üyesi bulunan IRENA, dünyanın yenilenebilir dönüşümünü teşvik etmeyi, enerji dönüşümlerinde ülkelere destek olmayı ve yeşil teknoloji inovasyonu, politikası, maliyesi ve yatırımları hakkında güncel veri ve analizler sunmayı amaçlayan, dünyada önde gelen hükümetler arası bir örgüt olma özelliğini taşıyor.

Singh'e göre, yeşil dönüşüm maliyetlerini azaltan bir imalat merkezi olarak Çin'in oynadığı rol sayesinde çok sayıda ülke, ulusal planlarını daha sorunsuz şekilde ilerletebiliyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yayımlanan IRENA 2023 Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri'ne göre, Çin 2022 yılında küresel toplam yenilenebilir kapasite artışının yaklaşık yüzde 48'ini oluşturdu.

2022 yılında yeni hidroelektrik kapasitesinin üçte ikisi, yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 45'i, yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin yarısı ve yeni biyoenerji kapasitesinin yüzde 57'si Çin'de kuruldu.

Singh, "Çin'in yaptığı şeyin en güzel tarafı, yapılması gerekeni doğrudan halletmesi. Bence bu, Çin'in uluslararası işbirliğine bakışının da önemli bir boyutunu oluşturuyor" dedi.

Singh, "Gelişmekte olan çok sayıda ülkenin yeni enerji sistemindeki varlıklarını yeniden biçimlendirip inşa etmesinin desteklenmesi konusunda Çin'in oynadığı rol inanılmaz. Eğer bu devam eder ve daha fazlası gerçekleşirse, gerçekten adil enerji dönüşümünden bahsedebiliriz" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, devletlerin gelecekteki zorluklara yönelik proaktif çözümler geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla 12-14 Şubat tarihlerinde Dünya Hükümetler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

11'incisi düzenlenen zirve, tüm dünyadan 4.000'i aşkın delege, uluslararası örgüt temsilcisi, kanaat önderi ve özel sektör liderini bir araya getiriyor.

120'den fazla hükümet heyeti ve 80 uluslararası örgüt, zirvede sürdürülebilir ekonomik büyüme, yapay zeka, geleceğin hükümetleri, eğitim, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği ve kentsel genişleme gibi konuları tartışıyor.