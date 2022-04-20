DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA FENALAŞIP ÖLEN İREM'İN SON ANLARI KAMERADA

Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Arin'in caddede yürüdüğü son anları mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde İrem ve arkadaşının sohbet ederek hastaneye geldiği, işlemleri sonrası da yine Bahabey Caddesi'nden yürüyerek ilerledikleri görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel