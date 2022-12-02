İranlı Yetkili: Yabancı Şirketler ABD'nin Yaptırımları Yüzünden İran'a İlaç ve Tıbbi Ekipman Satmak İstemiyor

TAHRAN, 2 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre İran Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Haydar Muhammedi Perşembe günü yaptığı açıklamayla bazı yabancı şirketlerin, ABD'nin yaptırımları yüzünden İran'a ilaç ve tıbbi ekipman satmak istemediğini söyledi.

TAHRAN, 2 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre İran Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Haydar Muhammedi Perşembe günü yaptığı açıklamayla bazı yabancı şirketlerin, ABD'nin yaptırımları yüzünden İran'a ilaç ve tıbbi ekipman satmak istemediğini söyledi.

Aynı zamanda İran'ın Sağlık Bakan Yardımcısı olan Muhammedi, İran'da bulunan uluslararası örgütlerin temsilcilerinin 5. toplantısında ABD'nin İran'ın bankacılık sektörünü hedef alan yaptırımları yüzünden ülkesinin birçok ithal tıbbi ürüne erişemediğini açıkladı.

Muhammedi, "İlaç tedarikinde yaşanan sorunları yabancı şirketlerin dikkatlerine sunduk, ancak bazıları İranlı hastalara ilaç satmayı reddetti" diye konuştu.

Muhammedi, İran'ın gerekli sağlık kalemleri listesini ilgili uluslararası örgütlere vererek yardım istediğini belirtti.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Washington'un 2018'de Tahran'la dünya güçleri arasındaki İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmadan çekilmesinden sonra artırılmış ve İran'ın özel hastalar topluluğunda şok etkisi yaratmıştı.

Her ne kadar ABD, ilaç ve gıda gibi insani kalemlerin yaptırımlar listesine dahil edilmediğini iddia etse de İran'ın petrol ihracatını ve bankacılık sektörünü hedef alan ambargosu pratikte ülkenin bu ürünleri ithal etmesini engelliyor.