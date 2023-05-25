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İranlı Yetkili: Yabancı Bankalarla İlişkilerimiz Batı'nın Yaptırımlarına Rağmen Gelişiyor

İranlı Yetkili: Yabancı Bankalarla İlişkilerimiz Batı'nın Yaptırımlarına Rağmen Gelişiyor

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TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, Batılı ülkelerin İran'ın finans ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımlarına karşın ülkenin yabancı bankalarla ilişkilerini artırmayı başardığını söyledi.

TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, Batılı ülkelerin İran'ın finans ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımlarına karşın ülkenin yabancı bankalarla ilişkilerini artırmayı başardığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre Farzin söz konusu açıklamayı, İran'ın başkenti Tahran'da Çarşamba günü başlayan Asya Takas Birliği'nin 51. Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında yaptı.

Farzin, İran'da çok sayıda yabancı bankanın bulunduğunu, bazı ülkelerin İran'da ortak banka kurduğunu ve İranlı bankaların sahip olduğu 8'den fazla finans kurumunun başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Farzin, İran bankalarının, son 10 yılda artan Batılı yaptırımlara rağmen İngiltere, Almanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkelerde 49 şube açtığını sözlerine ekledi.

İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi de toplantı sırasında yaptığı açıklamada Asya Takas Birliği üyelerinin bir ay içinde SWIFT sistemi yerine kendilerine özgü bankalar arası mesajlaşma ağını kullanmaya başlayacağını belirtti.

Asya Takas Birliği üyeleri, İran, Hindistan, Bangladeş, Butan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka ve Myanmar'ın merkez bankalarından oluşuyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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