İranlı Yetkili: Suudi Arabistan'ın Ticari Heyeti Iran Expo 2023'e Katılacak

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, bir Suudi ticaret heyetinin, 7-10 Mayıs tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek Iran Expo 2023 fuarına katılacağını teyit etti.

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, bir Suudi ticaret heyetinin, 7-10 Mayıs tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek Iran Expo 2023 fuarına katılacağını teyit etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre Seferi Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Suudi heyetin fuarı ziyaret etmesine yönelik hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Fuara 60 ülkeden firmanın katılacağını belirten bakan yardımcısı, İran'dan da 750 firmanın etkinliğe katılmaya hazır olduklarını duyurduğunu ifade etti.

İran Ticaret, Sanayiler, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA) Başkanı Gholamhossein Shafei geçen hafta Tahran ile Riyad arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin bir an önce yeniden canlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

İran ve Suudi Arabistan, iki ay içinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve karşılıklı büyükelçilik ve misyonları yeniden açma konusunda Mart ayında anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Beijing'de yapılan 6 Nisan tarihli toplantıda, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının derhal yürürlüğe gireceğini duyuran ortak bir bildiriye imza atmıştı.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesini takiben İran'daki Suudi Arabistan diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar başlamış, Suudi tarafı da buna tepki olarak 2016 yılında İran ile diplomatik ilişkileri kesmişti.