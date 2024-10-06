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İranlı Yetkili: İsrail'in Olası Saldırısı Sınırlı Olacak

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İranlı bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısının sınırlı olmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in misilleme tehditlerini değerlendiren yetkili, İran'ın güvenlik kırmızı çizgilerini aşmayacağını belirtti.

İranlı ismini açıklamak istemeyen bir güvenlik yetkilisi, saldırı tehditlerine rağmen İsrail'in İran'a olası saldırısının sınırlı olmasını beklediklerini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen İranlı bir güvenlik yetkilisi, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları sonrasında Tel Aviv yönetiminin İran'a misilleme tehditlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İsrail'in önemli ve stratejik siyasi, askeri ve ekonomik bir merkezi hedef almasını beklemediklerini aktaran söz konusu yetkili, "Bunun sınırlı ve küçük çaplı bir girişim olacağını ve (İsrail'in) İran'ın güvenlik açısından kırmızı çizgilerini aşmayacağını, sabır sınırlarını zorlamayacağını düşünüyoruz." dedi.

İranlı yetkili, şöyle devam etti:

"Bu muhtemel saldırı sonrasında İsrailliler İran'ın saldırısını yanıtsız bırakmadıklarını öne sürebilir ve bir diğer yandan da küresel çapta bir medya propagandası başlatarak önemli bir hedefi vurdukları telkininde bulunabilir."

İranlı yetkili ayrıca, İsrail'in bundan sonraki süreçte Lübnan ve Filistin'le ilgilenmesini önlemek için İran'ın çeşitli bölgelerinde protestolar düzenlenmesi için planlamalar yaptığını savundu.

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra Tel Aviv'in "çok güçlü" misilleme tehditleri

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarından sonra Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.

İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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