İranlı ve Alman İş Grupları, Teknoloji ve Ticaret Alanında İşbirliği Yapacak

TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, önde gelen iki İranlı ve Alman ticaret birliğinin teknoloji, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliğinin genişletilmesi konusunda Çarşamba günü anlaşma imzaladığını duyurdu.

TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, önde gelen iki İranlı ve Alman ticaret birliğinin teknoloji, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliğinin genişletilmesi konusunda Çarşamba günü anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran Küçük Sektörler ve Sanayi Parkları Örgütü (ISIPO) Başkanı Ali Rasoulian ve Almanya'nın Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann arasında Tahran'da bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki taraf, teknoloji alışverişlerini artırma, İranlı firmaların ihtiyaç duyduğu makineleri tedarik etme ve bölge ülkeleri için sanayi ve ticaret etkinlikleri düzenleme konularında anlaştı.

Bakanlığa bağlı bir kalkınma kuruluşu olan ISIPO, İran'ın sanayi parklarını ve küçük sektörleri desteklemekle görevini yürütüyor.

İnternet sitesindeki bilgilere göre ülkede ve uluslararası düzeyde değerli sözleşmeler düzenleyen BWA ise Almanya'nın ticaretini teşvik ediyor.