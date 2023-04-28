İranlı turizmciler Hakkari ziyaretlerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi

Hakkari'ye gelen İranlı seyahat acentalarının temsilcileri, gezilerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi.

Bir süre önce İran'da temaslarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin daveti üzerine dün kente gelen yaklaşık 100 kişiden oluşan İranlı turizmciler, Yüksekova'da temaslarda bulundu.

Tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezen turizmciler, esnafı ziyaret etti, alışveriş yaparak yöresel yemeklerden yedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yaklaşık üç aydır sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bu organizasyonu planladıklarını söyledi.

Esnaf ve tüccarları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İki kez Urumiye ve Tebriz'e gittik. Tur şirketleriyle görüşmelerimiz oldu. Bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Turizmcileri ilçemizde ağırlıyoruz. Herkesten destek aldık. Yüksekova'nın onlar için bir destinasyon olduğunu söylüyoruz."

İranlı acenta temsilcisi Selma Evşar da "Burada insanlar çok sıcak, her şey çok güzel gidiyor. Geldik, gezdik burayı. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah İran'da bulunan diğer arkadaşlarımızı da buraya getireceğiz. Çok güzel turlar yapacağız." dedi.

Ferşit Meşguri de "Daha önce de Yüksekova'ya gelmiştik ama bu kadar tanımamıştık. Çok güzel bir şehir, gelişebilecek bir yer. Yeni mağazalar var, lokantalar, eğlence mekanları var." ifadelerini kullandı.

İranlı acente temsilcilerine Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç eşlik etti.