İranlı turistleri taşıyan kamyonet trafikten men edildi

Van'da İranlı turistleri açık kasa kamyonetle taşıyan sürücüye 9 bin 128 TL idari para cezası kesildi ve kamyonet 15 gün trafikten men edildi. Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücüye ve araç sahibine ceza uygulandığı belirtildi.