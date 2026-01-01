Haberler

Van'a gelen İranlı turistler, yeni yıla eğlenerek girdi

Güncelleme:
Van'da eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı kutlamaları, İranlı turistlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 2026'ya eğlenerek giren turistler, alışveriş yaparak yerel esnafa destek verdi.

VAN'a gelen İranlı turistler, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarında dans ederek yeni yılı karşıladı.

Van'da yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2026'ya eğlenerek girmek isteyenler kentteki eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan trenle geçerek yılbaşı dolayısıyla kente gelen İranlı turistler, gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Van'daki eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2026'ya eğlenerek girdi. Eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. Yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunan İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan, kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

