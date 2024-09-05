Üye Girişi
Haberler

İranlı turist, minibüste kadınları gizlice görüntüledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bindiği minibüste cep telefonuyla kadınların görüntüsünü çeken İranlı turist, vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı. Turistin telefonunda çok sayıda gizlice çekilmiş kadın görüntüsü bulundu.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'DE bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü çeken İranlı Turist, vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı. Telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda görüntü bulunan turist gözaltına alındı.

Olay dün saat 12.50 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti.Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri turisti gözaltına aldı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sarıyer turist Güncel İran Suç

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türbülansa girmek ne demek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi?
title