İranlı Sünni din adamı saldırıyı kınadı

İranlı Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Zahidan kentindeki bir karakola düzenlenen saldırıyı kınayarak, bölge halkından güvensizliğe neden olan eylemlerden kaçınmalarını istedi. İsmailzehi, cuma hutbesinde saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti ve gösterilerin düzenlenmemesini talep etti. Ayrıca, kentte internet erişiminde kesintiler yaşandığı bildirildi.

İranlı Sünni din adamı ve Zahidan kentinin Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, kentte bir karakola düzenlenen ve 2 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak, bölge halkından güvensizliğe neden olan her türlü eylemden kaçınmasını istedi.

Son zamanlarda ülke yönetimine karşı eleştirilerde bulunan İsmailzehi'ye ait internet sitesine göre, İranlı din adamı cuma hutbesinde, geçen hafta bölgede bir polis karakoluna düzenlenen saldırıya değindi.

İranlı din adamı, "Geçen hafta burada bizim için zor olan acı ve talihsiz bir olay oldu. O da polis karakoluna yapılan saldırıydı. Şiddet işe yaramaz ve her ne şekilde olursa olsun öldürmek kötü etkilere yol açar. Bu nedenle 16. Polis Karakolu'na yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bölge halkından güvensizliğe neden olan her türlü eylemden kaçınmasını isteyen İsmailzehi, Eylül 2022'de yaşanan olaylar sonrasında neredeyse her hafta cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gösterilerin de bu hafta düzenlenmemesini talep etti.

İsmailzehi'nin çağrısı üzerine kentte gösteri düzenlenmedi.

Öte yandan küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks", Zahidan kentinde internet erişiminde ciddi kesintiler olduğunu duyurdu.

Mekki Camisi İmamı, hutbelerinde sık sık yönetimi eleştiriyor

İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

Zahidan kentindeki Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Cuma hutbelerinde sık sık yönetimi eleştiren İsmailzehi, bu nedenle hükümet yanlılarının eleştirilerine hedef oluyor.

Zahidan kentinde 8 Temmuz'da silahlı bir grubun Mekki Camisi yakınlarındaki 16. Polis Karakolu'na düzenlediği saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetmiş, çıkan çatışmada 4 saldırgan öldürülmüştü.???????