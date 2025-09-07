İranlı Sporculardan BM'ye Mektup: Mehdiye İsfendiyari'nin Serbest Bırakılması Talep Edildi

İranlı 165 kadın sporcu, Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle Fransa'da tutuklanan İranlı kadın akademisyen Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılmasının sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazdı.

İranlı 165 kadın sporcunun imzasıyla BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderilen mektupta, İsfendiyari'nin alıkonulmasının temel insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve küresel spor kuruluşlarına, İsfendiyari'nin serbest bırakılması için derhal harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu ve bu duruma karşı sessiz kalmanın "suç ortaklığı" anlamına geldiği ifade edildi.

Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari, tutuklanmadan önce Lyon Lumiere Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

Fransız polisi, 28 Şubat 2025 sabahı Lyon kentindeki kız kardeşinin evine baskın düzenleyerek İsfendiyari'yi gözaltına almıştı. Gözaltına alındıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, İranlı yetkililere haber vermişti. Fransız yargı makamları, daha sonra Nisan 2025'te Mehdiye'nin Paris banliyölerindeki Freshness Hapishanesi'nde tutulduğunu doğrulamıştı.

İsfandiyari'nin kız kardeşi Zehra İsfendiyari, kız kardeşinin gözaltına alınırken başörtüsünün zorla çıkarıldığını ve Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle hücre hapsinde tutulduğunu söyledi.

Paris Savcılığı, İranlı akademisyeni Gazze'de yaklaşık 2 yıldır soykırıma devam eden İsrail'e karşı sosyal medyadan Hamas'ı desteklemekle suçluyor.