İranlı şarkıcı Tumac Salihi'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası

İran'da geçen seneki 'Mahsa Emini gösterileri' sırasında gözaltına alınan şarkıcı Tumac Salihi'nin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Salihi'ye verilen cezalar arasında 2 yıl ülkeden çıkma ve 2 yıl müzik faaliyeti yasağı da bulunuyor.

İran'da geçen seneki "Mahsa Emini gösterileri" sırasında gözaltına alınan şarkıcı Tumac Salihi'nin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Şark haber sitesine konuşan Salihi'nin avukatı Rıza İtimad Ensari, müvekkili hakkındaki dava sürecine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Salihi, 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarma' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı." dedi.

Salihi'ye verilen cezalar arasında 2 yıl ülkeden çıkma ve 2 yıl müzik faaliyeti yasağının da bulunduğuna değinen Ensari, İranlı rap şarkıcısının ülke liderine hakaret suçlamasından beraat ettiğini aktardı.

İran'da geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay süren "Mahsa Emini gösterileri" sırasında şiddeti ve silahlı kuvvetlerle çatışmayı teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Salihi hakkında önce idam cezası verilmiş, daha sonra yetkililerle "etkin işbirliği" yapması dolayısıyla cezasının hapse çevrildiği duyurulmuştu.

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 10'dan fazla kişiye idam cezası verilmiş, bunlardan 4'ünün cezası infaz edilmişti. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.