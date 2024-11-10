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İranlı Sanatçılar İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

İranlı Sanatçılar İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu
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Homayoun Shajarian ve Anoushiravan Rohani, Ülker Sports Arena'da düzenlenen konserde, klasik İran melodileri ve Batı müziğini bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

İranlı sanatçılar Homayoun Shajarian ile Anou???????shiravan Rohani, Ülker Sports Arena'da müzikseverlerle buluştu.

Epifoni organizasyonuyla düzenlenen konserde, klasik İran melodileri ile Batı müziği ritimleri beğeniye sunuldu.

İranlı ve Türk dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Shajarian ve Rohani, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İki bölümden oluşan konserde, Emel Sayın'ın gönderdiği çelenk dikkati çekti.

Anou???????shiravan Rohani'nin piyano performans sergilediği konserde, Shajarian'a 11 kişilik orkestra eşlik etti.

Henüz 5 yaşında, tombak olarak bilinen İran el davulunun ritimlerini ilk kez keşfeden Homayoun Shajarian, müzikal yolculuğunda kemençeyi benimsedi ve Tahran Müzik Konservatuvarındaki çalışmalarında da kemençeye odaklandı. Shajarian, son olarak Sami Yusuf ile "Existentia" adlı yeni şarkı için bir araya gelmişti.

Rohani ise Doğu ve Batı müzik gelenekleri arasında etkileyici bir köprü görevi üstlenerek, coğrafi sınırları aşan müzik yolculuğunda uluslararası anlamda ilgi gördü.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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