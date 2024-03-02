Üye Girişi
Haberler

İranlı Sanatçıdan Depremzedelere Destek Sergisi

Güncelleme:

İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborsi, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına 'Kufi'nin Gözyaşları' sergisini hazırladı. Sergi, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılacak ve 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide toplam 29 eser yer alacak ve elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.

İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborsi, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına "Kufi'nin Gözyaşları" sergisini hazırladı.

Sergi, 5 Mart'ta Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılacak ve 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Alborsi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek, tuvale yansıttı.

Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve türkülerini Kufi yazının estetik çizgileri ile imgeleyen sanatçı, yaşanan acıların sanatsal iz düşümünü izleyicilerin beğenisine sunacak.

Sanatçının diğer çalışmalarının da yer alacağı sergide toplam 29 eser yer alacak.

Sergideki tablolardan elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ankara Deprem Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu? KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title