İranlı Sanatçıdan Depremzedelere Destek Sergisi
İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborsi, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına 'Kufi'nin Gözyaşları' sergisini hazırladı. Sergi, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılacak ve 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide toplam 29 eser yer alacak ve elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.
İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborsi, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına "Kufi'nin Gözyaşları" sergisini hazırladı.
Sergi, 5 Mart'ta Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılacak ve 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Alborsi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek, tuvale yansıttı.
Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve türkülerini Kufi yazının estetik çizgileri ile imgeleyen sanatçı, yaşanan acıların sanatsal iz düşümünü izleyicilerin beğenisine sunacak.
Sanatçının diğer çalışmalarının da yer alacağı sergide toplam 29 eser yer alacak.
Sergideki tablolardan elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.