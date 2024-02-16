İranlı Sanatçı Sima Bagherzade'nin 'Yansıma' Sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde

İranlı sanatçı Sima Bagherzade'nin "Yansıma" adlı sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan sanatçı Bagherzadeh, sanat hayatına atılma serüveninden bahsederek, "Kirman'da büyüdüm. Kendimi bildiğimden beri sanatla ilgileniyorum. Çocukken çok resim yapardım. Sonra sanat okuluna gittim." dedi.

Daha önce Gürcistan, ABD ve İran'da birçok grup sergisine katılan ve şimdiye kadar İran'da 2 solo sergi açan Bagherzade, bu serginin Türkiye'deki ilk sergisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada sergilenen eserleri pandemi sürecinde çizmeye başladım. Evimdeki bitkilerden, çiçeklerden ilham aldım. Karanlıktan ışığa doğru büyüyen ve yaşayan bitkiler bana değişimin mümkün olduğunu gösterdi. Burada kanvas üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığım dev tablolar sergileniyor. Monoprint tekniği kullanarak yaptığım eserler İran ve Almanya'da sanatseverlerle buluşacak."

Sanatçının 15 eserinin yer aldığı sergi, 23 Şubat'a kadar görülebilir.