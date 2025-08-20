İranlı Ressam Yakup Cem Son Yolculuğuna Uğurlandı

İranlı Ressam Yakup Cem Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Bodrum'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, başkentte son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yakup Cem için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cem'in naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cem'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
