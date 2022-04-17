İranlı reformist siyasetçiden 'Devrim Muhafızları ABD'nin yaptırım listesinde kalmalı' açıklaması

İran siyasetinin güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı reformist siyasetçi Faize Haşimi, ülke çıkarlarını gözetmemekle suçladığı İran Devrim Muhafızları Ordusunun kışlaya dönmesi için "ABD'nin yaptırım listesinde kalması" gerektiğini söyledi.

Haşimi, sosyal medya platformu Clubhouse'daki konuşmasında, İran'daki siyasi ve sosyal gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Devrim Muhafızlarının kışlaya dönmesi gerektiğini dile getiren Haşimi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin döneminde Devrim Muhafızları Ordusunun İran'daki etkisinin daha da arttığını söyledi.

Haşimi, "Devrim Muhafızlarının etki alanı iktisadi ve diğer alanlarda günden güne genişliyor ve kışlaya dönme ihtimalleri zayıflıyor. Kışlaya dönmelerinin tek yolu (ABD'nin) yaptırım listesinde kalmalarıdır." dedi.

Devrim Muhafızlarının daha önce yabancı ülke topraklarına düzenledikleri füze saldırılarını üstlenmekten çekindiklerini belirten Haşimi, şunları söyledi:

"Bugün füze saldırılarını üstlenmekten geri durmuyorlar. Erbil'e füze saldırısını üstlendiler. Bu tür faaliyetlerle yaptırım listesinden çıkma gibi bir çabalarının olmadığını ortaya koyarak ülkenin çıkarlarına zarar verecek işler yapıyorlar. Eğer yaptırım listesinden çıkmak isteseler dünyaya tehlikeli olduklarını göstermekten kaçınır, biraz dikkat eder ve diğer ülkelere yönelik bir saldırılarının olmadığını ortaya koymaya çalışırlardı. Fakat biz bunun tam aksini görüyoruz."

Devrim Muhafızları Ordusundan bir grubun nükleer anlaşmaya karşı olduğunu savunan Haşimi, "Devrim Muhafızlarının yaptırım listesinden çıkarılması İran'ın ulusal ve toplumsal çıkarları açısından uygun değildir. Çünkü Devrim Muhafızlarının yaptıkları ülke menfaatlerine değildir. Bunlar bir şekilde durdurulmalı." diye konuştu.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.