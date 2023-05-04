İranlı Otomobil Üreticisi Saıpa, Rusya ve Belarus'a 45 Bin Otomobil Gönderecek

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran'ın en büyük ikinci otomobil üreticisi SAIPA, üç sedan modelini Rusya ve Belarus'a ihraç etmek için bir sözleşme imzaladı.

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran'ın en büyük ikinci otomobil üreticisi SAIPA, üç sedan modelini Rusya ve Belarus'a ihraç etmek için bir sözleşme imzaladı.

IRNA'nın Çarşamba günü yayımladığı haberde, üç yıllık sözleşme kapsamında İranlı şirketin iki ülkeye Shahin, Quik ve Saina modellerinden 45.000 adet otomobil ihraç edeceği belirtildi.

IRNA, sözleşmenin 450 milyon euro (49,78 milyon ABD doları) değerinde olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Kasım ayında İran, Rusya ile otomobil ihracatı konusunda bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Yarı resmi Fars haber ajansına göre zaptın 300 milyon ABD doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran ayrıca Venezuela, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan'a da araba ihraç etmişti.