İranlı Müzisyen Alireza Ghorbani İstanbul'da Konser Verdi

İran geleneksel müziğinin önemli temsilcilerinden Alireza Ghorbani, İstanbul'da Coşkun Karademir ile birlikte konser verdi. Konserde geleneksel eserler ve modern yorumlar dinleyicilere sunuldu.

İran geleneksel müziğinin yaşayan önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Alireza Ghorbani, İstanbul'da konser verdi.

Ghorbani, Anadolu'nun müziğini kopuzuyla ve kendine has yorumuyla seslendiren Coşkun Karademir ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçılara konserde, setar ve elektronik enstrümanlarda Hesam Naseri, kamançada Saman Samimi, dudukta Emre Sınanmış ve perküsyonda Ömer Arslan eşlik etti.

Geleneksel eserlerle modern yorumların bir arada dinleyicilere sunulduğu konserde, Anadolu ve İran coğrafyasından eserler seslendirildi.

Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.