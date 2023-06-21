İranlı muhaliflerin kaçırılması davasında mütalaa: Eski savcının 44 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

p>İRANLI rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen savcı Davut Yılmaz, savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Hakan Sağlam, Muharrem Sağlam ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Davut Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) arızalı olması sebebiyle duruşmaya katılamadı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

KENDİSİNİ DİPLOMAT OLARAK TANITMIŞ

DAVUT YILMAZ'IN 44,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İDDİANAME