İRANLI MUHALİFLERİN KAÇIRILMASI DAVASINDA KARAR

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen aralarında eski savcı Davut Yılmaz, savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Eski savcı Davut Yılmaz "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verildi. Davada tutuklu kalmasına karar verilen sanık Morteza Soltan Sanjari ise toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 sanığa da değişik suçlardan ceza verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Yılmaz, İhsan Sağlam, Hakan Sağlam, İsmail Sağlam ve Muharrem Sağlam'ın da arasında bulunduğu 7 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonuna geldi. Şikayetçi Mohammed Rezaei, şikayetinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

"BU DAVA KUMPAS DAVASIDIR"

Sanık eski savcı Davut Yılmaz, "Bu dava tamamen kumpas davasıdır. İhsan Sağlam'ı tanıyorum diye bu davaya dahil edildim. Daha önceki duruşmalarda emniyet ve başsavcılık ile aramdaki husumeti anlattım. Bu olaylarla hiçbir alakam yok. Bu davada suçsuz olduğumu diğer sanıklar da söyledi. Üzerime atılı iddiaların hepsi yalanlandı. Tamamen bir senaryo yazıldı, bana kumpas kuruldu. Emniyette her türlü usulsüzlüğü yapıyorlar. 3-5 polis memuru ellerinde elektronik sigara orada görüşmeler yapıp, insanlara baskı yapıyorlar. Artık suçsuz olduğumu, bunun kumpas olduğunu ispat etmiş durumdayım. Bu iddialar hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Denizli ve Yalova'daki kaçırma olaylarıyla da ilgisi olmadığını belirten Yılmaz, "Aracım Denizli'ye gitmedi, 'Bunu trafik ve TEM şubeye sorun' dedim. Bu olayla ilgili delil, tespit belge yok. Bu şahıs Türkiye'de kaldığı sürede uluslararası koruma kararı yok, böyle bir başvurusu da yok. Belki dolandırıcı bilmiyoruz ki. Tamamen dedikodu yargılaması yapılıyor. 2 seneye yaklaştı beni boşu boşuna burada tutuyorsunuz" diye konuştu. İhsan Sağlam'ı 2018 yılının sonlarında tanıdığını da belirten Yılmaz, toplanan delillerin lehine olduğunu beraatini ve tahliyesini talep etti.

"SADECE TERCÜMANLIK YAPTIM"

İddianamede İran İstihbarat Saha Sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Morteza Soltan Sanjarı de "Suçlamaların benimle hiç alakası yok. Savcı Bey İran istihbaratı Türkiye saha elemanı olduğumu söylemiş. Tüm bunlar yalandır. Hiç kimseye, ne bir savcıya ne bir diplomata suç işleme teklifinde bulunmadım, bulunmam. Adam kaçırma teklifinde bulunmadım, bulunmam. Sadece tercümanlık yaptım. Benim temin ettiğim herhangi bir bilgi, belge yok. Kimseye yasadışı bir yolla İran'a ya da başka bir yere gitmesi için yardımda bulunmadım. İran'a casusluk yapmam mümkün değil, muhalif olduğum için yargılamam var" dedi. Sanjarı mağdur olduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Suçlamayı kabul etmeyen sanık İhsan Sağlam ise "Kızım evlenme aşamasında. 'Baba evleneceğim, senin çıkmanı bekliyorum" diyor. Kızımın mürüvvetini görmek istiyorum. Bir baba var karşınızda. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Tuba Eren, sanık İhsan Sağlam'ın eski erkek arkadaşı olduğu dönemde aracını verdiğini, ancak ne için kullandığını bilmediğini, Yalova'ya iş için gittiğini söylediğini belirterek kaçırma olaylarından bilgisi olmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını istediler.

KARAR AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından beraatine karar verdi. Sanıklar Mehmet Emin Aracı, Tuba Eren, Behnaz Ebrahimihajisarayi, Kamil Taşçı, Tuncay Buyurgan'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

11 SANIĞA CEZA

Mahkeme, 11 sanık hakkında ceza verdi. Sanık Davut Yılmaz'a "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık İhsan Sağlam hakkında "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası, Morteza Soltan Sanjari hakkında ise "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

8 SANIĞA 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Sanıklar Hüdaiverdi Çitak, Erdal Sağlam, Hakan Sağlam, İsmail Sağlam, Mehmet İyigün, Metin Ergün, Muharrem Sağlam ve Mustafa Çiçek'in "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi. Sanık Hakan Sağlam, İsmail Sağlam, Muharrem Sağlam ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVUT YILMAZ VE 4 SANIĞA TAHLİYE

Heyet, tutuklu sanıklar Davut Yılmaz, İhsan Sağlam, Hakan Sağlam, İsmail Sağlam ve Muharrem Sağlam'ın yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Sanık Morteza Soltan Sanjari'nin ise "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan tutukluluğunun devamına karar verildi.

FARKLI KİŞİLERE YÖNELİK SUÇLARDAN DA CEZALAR VERİLDİ

Öte yandan sanık Erdal Sağlam, şikayetçi Mohammed Rezaei'ye yönelik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklar İhsan Sağlam ve İsmail Sağlam'a da aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek cezalarının ertelenmesine karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran'a kaçırıldığı iddia edilen, eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh ile kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei ve ekonomist Shahnam Golshani "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede, İran'da haklarında yakalama kararı bulunan Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İstihbarat Dış Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda, Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de işbirlikçi ve suç örgütleri bulmakla görevlendirildi. Sanjari, bu amaçla By Sağlam Savunma Şirketi'nin sahibi, örgüt lideri olduğu iddia edilen İhsan Sağlam'la tanıştı. Kendisini işadamı ve diplomat olarak tanıtan Sağlam, 'Mikail- Angel' kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.

İddianamede göre savcı Davut Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle işbirliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. İddianamede şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi. Davut Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.