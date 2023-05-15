İranlı Milletvekili: İran ve Mısır Yakında İlişkileri Düzeltecek

TAHRAN, 15 Mayıs (Xinhua) -- İranlı milletvekili Feda Hüseyin Maliki, İran ve Mısır arasındaki müzakerelerin Irak'ta devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın gelecekte düzelmesinin beklendiğini söyledi.

TAHRAN, 15 Mayıs (Xinhua) -- İranlı milletvekili Feda Hüseyin Maliki, İran ve Mısır arasındaki müzakerelerin Irak'ta devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın gelecekte düzelmesinin beklendiğini söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi olan Maliki, söz konusu açıklamayı yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na verdiği ve Pazar günü yayımlanan söyleşide yaptı.

Maliki sonraki aşamada iki ülkedeki İran ve Mısır büyükelçiliklerinin yeniden açılacağını ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında bir görüşme ayarlanacağını dile getirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da Pazar günün yayımlanan bir söyleşide, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, İran ve Mısır'ın ilişkileri geliştirmek için karşılıklı ve yeni adımlar atmasını umduğu şeklindeki sözlerine yer verildi.

İran'ın, Mısır'la ilişkilerin genişlemesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Tahran ve Kahire'nin çıkar ofisleri aracılığıyla birbirleriyle doğrudan temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

İran'la Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 1980 yılında kesilmişti. Son yıllarda İran, belli konulardaki farklılıkları çözüme kavuşturarak Mısır'la ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu ilan etmişti.

İran ve Suudi Arabistan arasında Mart ayında imzalanan ikili ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma ve İran'ın son aylarda bölgedeki Arap devletleriyle ilişkilerini iyileştirme çabalarından sonra, Tahran'la Kahire'nin ilişkileri düzeltme olasılığı artıyor.