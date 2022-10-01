İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi Güncel Haberler İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı. Öte yandan gösteriye, terör örgütü PKK yandaşlarının da destek verdiği görüldü. İran'daki gösteriler İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Selen Temizer Mahsa Emini Brüksel İran Güncel Haberler

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