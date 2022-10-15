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İranlı Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü, ABD'de protesto edildi

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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mahsa Emini İran Güncel Haberler

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