İranlı Komutan: İran Uzay Araştırma ve Çalışmalarını Sürdürecek

TAHRAN, 8 Eylül (Xinhua) -- İranlı bir komutan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünyanın mevcut ve gelecekteki gerçekleri göz önüne alındığında İran'ın uzay sektöründe araştırma ve çalışmaya devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir-Ali Hacızade, Tahran'da çok sayıda üniversite profesörü ve öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, İran uzay sektöründeki başarıların ve alınan sonuçların tarım ve doğal afetlerin yönetimi dahil olmak üzere diğer yerli endüstrilerin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi. Hacızade, İran'ın uzay ve havacılık çalışmalarında, üç yıldan kısa bir sürede bir uyduyu yörüngeye oturtmak, radar üretiminde dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında yer almak ve kesin doğrulukla insansız hava araçları ve füze üretiminde en büyük güç olmak gibi başarılara imza attığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin gelecekte uzay çalışmalarında ulaşacağı yeni başarıları da açıklayacağını söyledi. Reisi bu açıklamaları, komşu Kazakistan'da Rusya tarafından işletilen Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan bir Soyuz-2.1b roketi ile bir Hayyam uydusunun Dünya yüzeyinin 500 km yukarısındaki yörüngeye çıkarılmasından bir gün sonra kabine toplantısında yaptı. Reisi, yakında açıklanacak uzay ve havacılık başarılarının çevrenin korunmasına, maden aramalarına, doğal afet yönetimine ve ülke sınırlarının izlenmesine büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.