İranlı Komutan ABD'yi Körfez'den Uzak Durması Konusunda Uyardı

KÖRFEZ, KOCAELİ (Xinhua) - TAHRAN, 2 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın üst düzey bir komutanı Pazar günü yaptığı açıklamayla ABD'nin Körfez'de yeri olmadığını, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlayabileceğini söyledi. Söz konusu açıklama İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanma Komutanı Alireza Tangsiri'den geldi. Tangsiri, İran'ın Körfez'deki çıkarlarını tehlikeye atma peşinde olan tüm ülkelerin "ezici ve esef verici bir yanıt" alacağı uyarısında da bulundu. Tangsiri, bölgenin "kendi güvenliğini sağlama kabiliyetinin" olduğu konusunda İran'ın güneyindeki komşularına sık sık barış ve dostluk mesajı ilettiğini dile getirdi. İranlı komutan, IRGC Donanma kuvvetlerinin sürekli olarak, aktif ve etkin şekilde Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'in kuzey kesimlerinde bulunduğunu ve tam istihbarat egemenliği kapsamında bölgedeki tüm hareketleri izlediğini hatırlattı.

Xinhua / Güncel