İRANLI KADINDAN DAYAK VE 10 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

TÜRKİYE üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Van'a gelen 51 yaşındaki İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom, duygusal ilişki yaşadığı Hamza isimli bir kişi tarafından yaklaşık 10 milyon liraya denk gelen 550 bin dolarının çalındığını iddia etti.

TÜRKİYE üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Van'a gelen 51 yaşındaki İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom, duygusal ilişki yaşadığı Hamza isimli bir kişi tarafından yaklaşık 10 milyon liraya denk gelen 550 bin dolarının çalındığını iddia etti.

İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom, 3 yıl önce Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için Van'a geldi. Otobüs durağında beklerken yanına gelen Tekin isimli kişi, kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyerek, Hamza adındaki arkadaşıyla tanıştırdı. Tarakkom ile Hamza arasında bir süre sonra duygusal ilişki başladı. Yaklaşık 7 ay sonra Hamza isimli şüpheli, İranlı kadının 550 bin dolarına ve pasaportuna el koydu. Tarakkom, kendisini dövdüğünü, bıçakladığını ve taciz ettiğini iddia ettiği Hamza isimli şüpheliden kurtulmak için iki gün önce İstanbul'a kaçtığını anlattı.

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