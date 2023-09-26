İranlı Kadın Sporcu 19. Asya Oyunları Wushu Müsabakasında Yarıştı
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Wushu Kadınlar Nanquan ve Nandao'nun Tüm Stilleri müsabakasında yarışan İranlı sporcu Hanieh Rajabi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Wushu Kadınlar Nanquan ve Nandao'nun Tüm Stilleri müsabakasında yarışan İranlı sporcu Hanieh Rajabi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel