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İranlı Kadın Sporcu 19. Asya Oyunları Wushu Müsabakasında Yarıştı

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HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Wushu Kadınlar Nanquan ve Nandao'nun Tüm Stilleri müsabakasında yarışan İranlı sporcu Hanieh Rajabi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Wushu Kadınlar Nanquan ve Nandao'nun Tüm Stilleri müsabakasında yarışan İranlı sporcu Hanieh Rajabi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hangzhou Eylül Asya Spor Güncel Haberler

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