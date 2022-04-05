İranlı kadın sinema sanatçıları 'sahne arkasındaki şiddet ve tacizi' protesto etti

İran'da son haftalarda sinema sektöründe taciz ve şiddet iddialarına ilişkin bildiri yayımlayan ülkedeki yüzlerce kadın sinema sanatçısı, faillere yönelik ciddi hukuki adımlar atılması çağrısında bulundu.

Niki Kerimi, Hediye Tehrani ve Nergis Abyar gibi yüzlerce ünlü kadın oyuncu, "sinema sektöründe kadınlara yönelik şiddet ve tacizi protesto eden" bir bildiri yayımladı.

Sinema sektöründe sahne arkasında yaşanan her türlü şiddet ve tacizin kınandığı ve faillere yönelik ciddi hukuki adımlar atılması çağrısında bulunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İran sinema camiasını, şimdi ilk kez toplu bir haykırış haline gelen kadınlara yönelik bu tacizin yoğunluğu ve boyutu konusunda uyarıyoruz. Bunca yıldır aleni olmasına rağmen görmezden gelinen tacizler, İran sinemasında kadınların acı verici deneyimleriyle ilgili anlatılar, cinsel şiddet, saygısızlık ve müstehcen sözler, sessizliğin kötüye kullanılması ve bu duruma tolerans gösterilmesi dahil her türlü tacize ve şiddete karşı haykırıyoruz."

Kadın sinemacılar adına yayımlanan bildiriye; Niki Kerimi, Hediye Tehrani, Nergis Abyar, Tehmine Milani, Fereşte Hüseyni, Terane Alidusti gibi ülkenin ünlü kadın sinema sanatçıları imza attı.

Öte yandan "Sinema Evi" olarak bilinen İran Sinemacılar Topluluğu da sektördeki taciz ve şiddet iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sanat ve kültürel faaliyetler sürecinde cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eyleminin kınandığı belirtilerek, "Sinema Evi, İran film endüstrisinde faaliyet gösteren ve herhangi bir şiddete maruz kalan tüm bireylerin haklarını aramayı, Sinema Evi'nin doğal bir görevi olarak kabul etmektedir ve bu konuda gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İranlı ünlü oyuncu Ferhad Aslani son haftalarda bazı kadın oyunculara karşı taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

İranlı Yönetmen Yardımcısı Sümeyye Mirşemsi, 23 Mart'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajında, sahne arkasında Aslani tarafından tacize uğradığını ve filmin oyuncularından bazılarının da bu durumdan haberdar olduğunu iddia etmişti.