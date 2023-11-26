İranlı iş kadınının evine hırsızlık: Şüphelilerden biri özel şoförü çıktı

İstanbul Kağıthane'de İranlı bir iş kadınının evine giren hırsızlar, yaklaşık 40 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çaldı. Polis, yapılan çalışmada şüphelilerden birinin kadının özel şoförü olduğunu tespit etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

-Şüphelilerden biri özel şoförü çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,KAĞITHANE'de İranlı bir iş kadınına ait eve giren hırsızlar içinde yaklaşık 40 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çaldı. Polis yaptığı çalışmada biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin kadının özel şoförü olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane, Seyrantepe mahallesinde 2 Kasım Perşembe günü meydana gelen olayda İran uyruklu iş kadını N.G.'nin evininde hırsızlık meydana geldi. Şüpheliler içerde buldukları kasayı, geldikleri araca yükleyerek kaçtı. İş kadının polise haber vermesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mağdurun ifadesine göre kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon dolar, 130 bin Euro, cep telefonları, bir dizüstü bilgisayar olduğu tespit edildi.

HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis yaptığı çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin bina kapısını açarak apartmana girdikleri ardından evde buldukları kasayı taşıyarak çaldıkları görüldü. Polis, bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti.

BİRİ KADIN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürürken, evden çalınan kasa boş olarak Eyüpsultan Pirinçci köyünde boş bir araziye atılmış halde bulundu. Önce kimliklikleri tespit edilen şüpheliler Fevzettin S.(27), Abdurrezzak U.(25), Yasin K.(42) gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa'da bir otele yapılan ikinci dalga operasyonda ise Mustafa U.(24), Muhammet Talha M.(20), Ramazan B.K.(27) ve Aybüke İ.(21) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 127 bin dolar 5 bin Euro, 6 bin 200 lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

ÖZEL ŞOFÖRÜDE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı soruşturmada şüphelilerden Fevzettin S.'nin evi soyulan kadının özel şoförü olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fevzettin S., Abdurrezzak U., Yasin K. ve daha önceden 37 suç kaydı bulunan Mustafa U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.