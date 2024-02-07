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İranlı genç sinema oyuncuları Bita Beygi ve Sedef Beheşti, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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İranlı genç sinema oyuncuları Bita Beygi ve Sedef Beheşti, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen aktrisler, söz konusu kareler için büyük emekler harcandığını belirterek AA'ya başarı dileğinde bulundu.

İranlı genç sinema oyuncuları Bita Beygi ve Sedef Beheşti, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen aktrisler, söz konusu kareler için büyük emekler harcandığını belirterek AA'ya başarı dileğinde bulundu.

Sinema oyunculuğu, yönetmenlik ve fotoğraf alanında eğitim alan, şimdilerde oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Bita Beygi, incelediği fotoğraflardan etkilendiğini ifade etti.

Beygi, özellikle " Deprem : Umut" kategorisindeki fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirterek depremde yaşanan sahneleri bir daha görmenin duygularını harekete geçirdiğini söyledi.

Beygi, "Çevre-Yaşam" kategorisinde farklı ülke ve kültürlerden kareleri görmenin kendisi için ilgi çekici olduğunu, "Haber" kategorisindeki karelerden de depreme ilişkin fotoğrafın çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Genç oyuncu Beygi, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Servis", "Çevre-Yaşam" kategorisinde de Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" karelerine oy verdi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını seçen Beygi, "Deprem: Umut" kategorisinde ise tercihini Eren Bozkurt'un "Takım çalışması" karesinden yana kullandı.

Sinema oyuncusu Sedef Beheşti de oyunculuk eğitiminin ardından yüksek lisansını mimari alanında tamamladığını, doktorasını ise psikoloji alanında yapmaya devam ettiğini aktardı.

Fotoğrafların hepsini beğendiğini dile getiren Beheşti, "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Beheşti, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini ifade ederek kareler arasında hayvanları görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özellikle deprem alanında kurtarılan hayvanların fotoğraflarını görünce duygulandığını dile getiren Beheşti, hayvanlara gösterilen bu önemin güzel bir şey olduğunu belirtti.

Beheşti, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor" kategorisinde Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı", "Çevre-Yaşam "kategorisinde de Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri" karelerine oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçen Beheşti, "Deprem: Umut" kategorisinde ise tercihini Halil Fidan'ın "Bekleyiş" karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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