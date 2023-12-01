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İranlı Emlakçı ve Eşinin Öldürülüp Parçalara Ayrılması Davasında Sanığa 50 Yıl Hapis Cezası

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Sapanca'da İranlı emlakçı ve eşinin öldürülüp parçalara ayrılarak gömülmesi olayında sanık, 'kasten öldürme' suçundan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İranlı çiftin İstanbul'da öldürülüp cesetlerinin bavullarla Sapanca'ya getirildiği ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde İranlı emlakçı Mohammad Hossein Zamani Alavijeh (39) ve eşi Asieh Shariatpour'u (40) öldürüp parçalara ayırarak gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abbasali Mohebbi (53) 'kasten öldürme' suçundan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Temmuz 2021'de Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, polise haber verdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. Yapılan incelemenin ardından biri kadın, diğeri erkek, 2 ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin toplam 13 parçaya bölündüğü belirlenirken, başları ise bulunamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin kimlik tespiti için inceleme başlattı.

KİMLİKLERİ GÖĞÜS SİLİKONLARI VE DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesedi bulunan kadında göğüs silikonları ve erkekte ise ejderha dövmesi olduğu tespit edildi. Bu ipuçlarından yola çıkan ekipler, göğüs silikonlarının İran menşeili olduğunu belirledi. Cesedi bulunan kişilerin, emlakçılık yapan İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour olduğu saptandı.

İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLÜP, CESETLER BAVULLA SAPANCA'YA GETİRİLMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İranlı çiftin, Mayıs 2021'de İstanbul'da öldürülüp, bavullara sığması için parçalara ayrılarak getirildiği Sapanca'da gömüldüğünü tespit etti. İranlı çiftin, birlikte ticaret yaptığı ve anlaşmazlık sonucu aralarında husumet bulunan aynı ülke vatandaşı Abbasali Mohebbi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mohebbi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mohebbi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 28 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve yargılama başladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Önceki duruşmalarda Abbasali Mohebbi, İranlı çiftle ortak iş yapmak için İstanbul'a geldiğini Alavajieh'in bilgisi dışında proje hesabından para kaçırdığını ve bu sebeple husumetli olduklarını söyledi, ancak cinayeti işlemediğini belirtip, suçlamaları reddetti.

50 YIL HAPİS

Tutuklu sanık Mohebbi, Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada ölen çiftin avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mohebbi'nin avukatı ise iddialara ilişkin yeterli delil olmadığını ve müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözleri sorulan Mohebbi ise 'Maktulleri ben öldürmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın, her bir maktul için 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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