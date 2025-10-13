Haberler

İranlı Aktivist Somayeh Moghadam, Gazze Destek Yürüyüşünü Hatay'da Sonlandırdı

İranlı Aktivist Somayeh Moghadam, Gazze Destek Yürüyüşünü Hatay'da Sonlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek amacıyla çıktığı yolculuğu Hatay'da sonlandırma kararı aldı. Daha sonra Kudüs'e yeniden yürüyüş yapacağını duyuran Moghadam, Gazze çocukları için mücadeleye devam etme sözü verdi.

İranlı aktivist Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşü Hatay'da sonlandırma kararı aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Moghadam, 28 Eylül'de başlattığı yürüyüşünde Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin ve Adana'nın ardından İskenderun ilçesine ulaştı.

Moghadam, Savaş Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, bazı sorunlar nedeniyle "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiği etkinliği sonlandırdığını söyledi.

Gelecekte Kudüs'e yeniden yürüyüş yapacağını belirten Moghadam, şöyle konuştu:

"İnşallah yürüyüşü kaldığım yerden devam ettireceğim. Kalbim hep Gazze çocuklarıyla birlikte atacak. Umarım gerçekten bu uygulanan barış süreci, barış olur, güzel günlerde yeniden Gazze ve Filistin çocuklarının yanında oluruz. Gazze çocukları ve Filistin'in özgürlüğü için elimden geleni yapacağım. Bu mücadele burada bitmiyor."

Moghadam, uçakla İzmir'e döneceğini ifade ederek, "Çok büyük üzüntüyle dönüyorum ama geri geleceğim." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

Ünlüleri sarsan yasaklı madde operasyonda şaşırtan itiraf
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.