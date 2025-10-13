İranlı Aktivist Somayeh Moghadam, Gazze Destek Yürüyüşünü Hatay'da Sonlandırdı

İranlı aktivist Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşü Hatay'da sonlandırma kararı aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Moghadam, 28 Eylül'de başlattığı yürüyüşünde Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin ve Adana'nın ardından İskenderun ilçesine ulaştı.

Moghadam, Savaş Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, bazı sorunlar nedeniyle "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiği etkinliği sonlandırdığını söyledi.

Gelecekte Kudüs'e yeniden yürüyüş yapacağını belirten Moghadam, şöyle konuştu:

"İnşallah yürüyüşü kaldığım yerden devam ettireceğim. Kalbim hep Gazze çocuklarıyla birlikte atacak. Umarım gerçekten bu uygulanan barış süreci, barış olur, güzel günlerde yeniden Gazze ve Filistin çocuklarının yanında oluruz. Gazze çocukları ve Filistin'in özgürlüğü için elimden geleni yapacağım. Bu mücadele burada bitmiyor."

Moghadam, uçakla İzmir'e döneceğini ifade ederek, "Çok büyük üzüntüyle dönüyorum ama geri geleceğim." dedi.