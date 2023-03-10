İran Yerli Savaş Gemisini ve Füze Fırlatabilen Sürat Teknelerini Tanıttı

TAHRAN, 10 Mart (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO), Perşembe günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen bir törenle okyanusta görev yapabilen yerli bir savaş gemisini ve farklı sınıflarda füze fırlatabilen 99 yerli sürat teknesini tanıttı.

TAHRAN, 10 Mart (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO), Perşembe günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen bir törenle okyanusta görev yapabilen yerli bir savaş gemisini ve farklı sınıflarda füze fırlatabilen 99 yerli sürat teknesini tanıttı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, gemilerin İDMO'ya teslim edildiği tanıtım törenine, İDMO Genel Komutanı Hüseyin Selami ve İDMO Donanma Komutanı Alireza Tangsiri katıldı.

Tangsiri, okyanusta görev yapabilen Şehid Nadir Mehdevi adlı savaş gemisinin farklı türde helikopterler, insansız hava araçları ve füze fırlatabilen sürat teknelerinin yanı sıra füzeler, savunma ve radar sistemleri taşıyabilen ağır ve çok amaçlı bir gemi olduğunu söyledi.

Tangsiri, savaş gemisinin 240 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe, 14.000 ton ağırlığa ve 41.000 ton yükleme kapasitesine sahip hareketli bir deniz üssü olduğunu vurguladı.

Donanma Komutanı, savaş gemisinin 3 boyutlu fazlı dizi radarı, karadan karaya ve karadan havaya füzeler, son derece gelişmiş elektronik harp telekomünikasyon sistemleri ve 700 kilometreden fazla menzile sahip deniz seyir füzeleri ile donatıldığını da sözlerine ekledi.

Savaş gemisinin 18 knot hızla yol alabildiğini belirten Tangsiri, helikopter ve insansız hava araçlarının gemiye iniş ve gemiden kalkış yapabildiğini dile getirdi.

IRNA'nın haberine göre, tanıtılan diğer deniz araçları arasında 65 knot hıza sahip ve uzun menzilli füzelerle donatılmış Salman Farsi füze fırlatma gemisi, 90 knot'ın üzerinde hız yapabilen operasyonel Tarık sınıfı gemiler, ambulans botları ve yangın söndürme gemileri de bulunuyor.