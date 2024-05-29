İran, Yemen'e gemisavar füze gönderdi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran'ın Yemen'deki Husilere gemisavar balistik füzesi "Kadir"i gönderdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim'in haberinde, " İran'ın Kadir adlı gemisavar balistik füzesi artık Yemen'deki savaşçıların kullanımına sunuldu." ifadesi kullanıldı.

Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemilere düzenlediği saldırılara işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bir zamanlar Amerikalıları İran kıyılarından uzak tutmayı başaran füze, artık ABD'nin ve onun bölgedeki ana müttefiki Siyonist rejimin çıkarlarına ciddi meydan okuyabilen bir silaha dönüştü."

Yemen'deki Husileri destekleyen İran, bugüne kadar bu grubu silahlandırdığı iddialarını doğrulamadı.

Konuya ilişkin İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.